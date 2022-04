Open Fiber collega sei comuni piemontesi con banda ultralarga

(Teleborsa) -con il piano dioggetto dei tre bandi Infratel, che prevede il contributo economico delle Regioni coinvolte e servizi di connettività aper quasi 9 milioni di abitazioni in 7mila comuni italiani. Ad essere collegate con la fibra case, scuole, aziende ed uffici pubblici dinella provincia dinella provincia diNelle 6 località piemontesi Open Fiber ha infatti realizzato unae collegato oltreattraverso un’infrastruttura che rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni.Solo per citare alcuni edifici pubblici raggiunti dalla nuova infrastruttura oltre a scuole, biblioteche e sedi municipali: a Santa Maria Maggiore è stato collegato il Museo dello Spazzacamino della Valle Vigezzo, unico in Italia, e ad Andorno Micca l’unità locale La Bursch della comunità montana Valle Cervo che è la seconda vallata per lunghezza della zona biellese.Open Fiber, in qualità di operatore wholesale only, non vende servizi in fibra ottica direttamente all’utente finale, ma è attivo esclusivamente nel mercato all’ingrosso.