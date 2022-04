Aspi, al via il cashback con targa: rimborsi più semplici e accessibili tramite la app di Free To X

(Teleborsa) - È attivo da oggi il nuovo servizio “Cashback con targa”, valido sulla rete gestita dae sviluppato dalla start-up del Gruppo ASPI. Il servizio rende più semplice e automatico il rimborso anche per gli utenti che pagano il pedaggio con carte o contanti, come già avviene per i clienti dotati di sistemi di: sarà sufficiente registrarsi sulla app Free To X, inserendo i propri dati personali e la targa del veicolo - che verrà verificata attraverso la banca dati della Motorizzazione Civile - per ricevere in automatico i rimborsi maturati a causa di ritardi dovuti a cantieri di manutenzione e ammodernamento sulla rete autostradale.Una volta registrati, la app notificherà ia cui si ha diritto e quindi non sarà necessario fare alcuna richiesta ulteriore. Il tutto grazie a un innovativo sistema die un complessodi calcolo necessario per definire i rimborsi spettanti, oltre alle 2mila telecamere che Autostrade per l’Italia ha installato in tutti i caselli di ingresso e di uscita della propria rete.Grazie al riconoscimento della targa, ladel viaggio (il cosiddetto scontrino) non sarà più necessaria per i viaggi sulla rete diAspi, anche se è consigliabile comunque il suo ritiro al casello: conservarla come back-up potrà infatti essere utile nel caso di eventuale anomalia nella lettura della targa o, soprattutto, nel caso in cui il viaggio si svolga solo parzialmente sulla rete di Aspi, coinvolgendo cioè altre società concessionarie autostradali diverse da Autostrade per l’Italia, sulle cui reti il cashback non è attivo. Per rendere ancora più accessibili i rimborsi ai clienti Free To X e ampliare i beneficiari dei rimborsi per i disagi causati dai cantieri previsti nell’ambito del piano di ammodernamento di ASPI, dal 1 maggio ilverrà riconosciuto a partire da 10 minuti di ritardo (rispetto ai 15 attuali) dovuto ai, per viaggi fino ai 99 Km.“Il piano da oltre 21 miliardi di euro per l’ammodernamento della rete di Autostrade per l’Italia – spiega l’Amministratore delegato di Aspi- è una sfida senza precedenti: persone, competenze e soluzioni tecnologiche all’avanguardia, sono in campo ogni giorno sulle nostre strade per garantire una mobilità sempre più sostenibile. Questi sforzi comportano dei disagi di cui ci rendiamo conto: per questo cerchiamo di offrire un ristoro e di venire incontro alle esigenze dei nostri utenti. L’iniziativa del “cashback targa” è solo l’ultimo step di un percorso teso a migliorare l’esperienza di viaggio: si tratta per noi di un progetto fondamentale nella relazione con i viaggiatori, unico in Italia e in Europa”.Per i viaggiatori pendolari o per le ditte di autotrasporto che sono quasi tutti dotati dio altri sistemi di telepedaggio, il servizioCashback è già attivo indal 15 settembre 2021. Proprio in questi giorni migliaia di clienti già iscritti, stanno ricevendo tramitei rimborsi accumulati fino a marzo 2022. Per chi volesse iscriversi adesso, basta scaricare la app Free To X e registrare il proprio apparato di bordo fotografando una fattura, dove è riportato il codice del dispositivo. Una volta registrati è la app stessa che in automatico propone i rimborsi che verranno calcolati retroattivamente di 4 mesi rispetto alla data di iscrizione. I clienti autotrasportatori iscritti ai Consorzi invece, potranno aderire al servizio Cashback a partire dal mese di maggio grazie alla partnership con la società Telepass. Per loro è previsto il recupero di tutti i transiti rimborsabili retroattivamente a partire dal 15 settembre 2021, data di lancio del servizio Cashback su scala nazionale.