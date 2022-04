Elon Musk ha venduto azioni Tesla per 4 miliardi di dollari

Tesla

(Teleborsa) - L'amministratore delegato di, hanelle giornate di martedì e mercoledì, secondo documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission (SEC). Il giorno prima, lunedì, Musk ha siglato un accordo per acquistareper 44 miliardi di dollari cash e quindi le vendite delle azioni della casa automobilistica servono probabilmente a finanziare parte dell'operazione. Quando i documenti sono diventati pubblici, Musk ha scritto su Twitter: "TSLA dopo oggi".La quota ceduta è pari alnella società. Si tratta della prima vendita di azioni Tesla da quando Musk ha ceduto azioni per un valore di 16,4 miliardi di dollari a, dopo aver chiesto agli utenti su Twitter se dovesse procedere alla vendita del 10% della sua partecipazione nel produttore di auto elettriche.