Mef, incontro fra il ministro Franco e il segretario dell’OCSE Cormann

(Teleborsa) - Si è tenuto oggi al Ministero dell’Economia e delle Finanze un incontro tra il ministroe il Segretario Generale dell’OCSE,, per uno scambio di vedute in vista della riunione del Consiglio Ministeriale dell’OCSE che si terrà il 9 e 10 giugno a Parigi sotto l’egida della Presidenza dell’Italia."La visita del Segretario Generale Cormann avviene neldi un proficuo e costante rapporto ditra l’Italia e l’, con riferimento alle politiche nazionali e al quadro internazionale sui temi dell’analisi macroeconomica, delle riforme, dei processi di transizione climatica e digitale, delle misure di sviluppo sostenibile, anch’essi oggetto di dialogo nell’ambito del colloquio", si legge in una nota diffusa dal Ministero.