Expert.ai, soci approvano bilancio e rinnovano CdA

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dell'intelligenza artificiale applicata alla comprensione del linguaggio, hadi esercizio al 31 dicembre 2021 ed esaminato il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. I soci hanno deliberato didell'esercizio pari a 2.938.453 euro. Via libera alle modifiche al piano di Stock Grant, alle modifiche al piano di Stock Option e all'aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Option 2020-2023 (previa revoca della delibera di aumento di capitale assunta dall'assemblea del 29 giugno 2020).L'assemblea ha deliberato lache rimarrà in carica per il prossimo esercizio sociale (fino all'assemblea che discuterà l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022). Sono stati eletti:, Marco Varone (Consigliere), Walter Lloyd Mayo III (Consigliere), Sara Polatti (Consigliere), Paola Alessandra Paris (Consigliere Indipendente), Stefano Pedrini (Consigliere Indipendente), Ettore Leale (Consigliere Indipendente), Karen Jo Cambray (Consigliere Indipendente), Cecilia Garattini (Consigliere Indipendente).