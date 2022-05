Giulia Raffo nuova CFO di Generali Country Italia & Global Business Lines

Generali

(Teleborsa) -è stata nominata con effetto immediato, a diretto riporto del Country Manager & CEO di Generali Italia e Global Business Lines Marco Sesana. La manager assume anche il ruolo di Chief Financial Officer di Generali Italia e assumerà quello di Consigliere Delegato dell'area Amministrazione di Generali Business Solutions. In precedenza,(assegnato ora a Fabio Cleva).Raffo, che lascia la Compagnia dopo oltre 30 anni nel gruppo Generali, dove ha ricoperto ruoli di crescente rilievo."A Cristina Morgan vanno i più sinceri ringraziamenti di Generali per il prezioso contributo offerto allo sviluppo della Società e della Country Italia - ha commentato Marco Sesana - Sono molto lieto di dare il benvenuto in Generali Country Italia e nelle Global Business Lines a Giulia Raffo chedi Generali Country Italia e delle Global Business Lines".