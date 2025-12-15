Generali acquista azioni proprie per oltre 32 milioni di euro e conclude il programma

(Teleborsa) - Assicurazioni Generali
ha comunicato di avere acquistato
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, dal 4 all'11 dicembre 2025, complessivamente 941.893 azioni proprie
al prezzo medio ponderato di 34,34 euro, per un controvalore
pari a 32.347.332,10 euro
.
A seguito degli acquisti effettuati, all'11 dicembre la Compagnia assicurativa e le sue controllate detengono 46.606.923 azioni proprie, pari al 3,01% del capitale sociale.
In conseguenza delle operazioni di acquisto suddette, Generali
ha reso noto di aver concluso il programma di acquisto di azioni proprie
ai fini del loro annullamento, essendo stata data completa esecuzione alla delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2025 che ha autorizzato l'acquisto di azioni proprie per un esborso massimo di 500.000.000 euro.
La Compagnia assicurativa ha comunicato di aver comprato 15.166.444 azioni proprie, per un esborso complessivo pari a 499.993.707,47 euro.
In Borsa, oggi, frazionale rialzo per il Leone di Trieste
, che mette a segno un modesto profit a +1,09%.