Generali acquista azioni proprie per oltre 32 milioni di euro e conclude il programma

Assicurazioni Generali

Generali

Leone di Trieste

(Teleborsa) -ha comunicato di avere, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, dal 4 all'11 dicembre 2025, complessivamenteal prezzo medio ponderato di 34,34 euro, per unpari aA seguito degli acquisti effettuati, all'11 dicembre la Compagnia assicurativa e le sue controllate detengono 46.606.923 azioni proprie, pari al 3,01% del capitale sociale.In conseguenza delle operazioni di acquisto suddette,ha reso noto di averai fini del loro annullamento, essendo stata data completa esecuzione alla delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2025 che ha autorizzato l'acquisto di azioni proprie per un esborso massimo di 500.000.000 euro.La Compagnia assicurativa ha comunicato di aver comprato 15.166.444 azioni proprie, per un esborso complessivo pari a 499.993.707,47 euro.In Borsa, oggi, frazionale rialzo per il, che mette a segno un modesto profit a +1,09%.