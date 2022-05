Record passeggeri in aprile all'Aeroporto di Palermo

(Teleborsa) - I segnali di un graduale ritorno del traffico aereo ai livelli prossimi a quelli del 2019 arrivano da diversi aeroporti italiani. In alcuni casi, come al, i numeri disono addirittura dacon 636.350 passeggeri in transito (+7,91% rispetto allo stesso mese del 2019). In crescita anche i movimenti aerei (+6,32%).Rispetto al 2019, nelPalermo ha registrato 1.754.933 passeggeri (-3,96%), a conferma di un andamento che si avvicina sempre più ai livelli pre-pandemia. Il traffico internazionale ha toccato quota 21,23% sul totale dei viaggiatori transitati nei primi quattro mesi dell'anno.