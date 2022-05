Robinhood lancia servizio di prestito titoli

Robinhood

(Teleborsa) -, popolare app per piccoli investitori e società quotata al Nasdaq, ha, che consente agli utenti del broker online di prestare le azioni che possiedono ai partecipanti al mercato e di riscuotere passivamente una parte delle commissioni. Una volta che le azioni sono state prestate, i clienti possonoil prestito titoli in qualsiasi momento."La nostra versione di Stock Lending consente ai clienti di far fruttare i propri investimenti mantenendoli semplici - ha affermato Steve Quirk, Chief Brokerage Officer - Robinhood si occupa di trovare mutuatari e gestire le transazioni mentre i clienti possono aggiungere una potenziale fonte di reddito passivo ricorrente al loro portafoglio". "Siamo entusiasti di abbattere l'ennesima barriera econ alte barriere all'ingresso", ha aggiunto.