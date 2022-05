Biancamano, arrestato ex presidente e sequestro di 4 milioni di euro

Biancamano

(Teleborsa) - Laha eseguito unnei confronti di 5 persone (1 custodia cautelare in carcere, 2 arresti domiciliari, 2 misure interdittive del divieto temporaneo di esercitare qualsiasi impresa e di assumere uffici direttivi delle persone giuridiche), ed effettuato ildi oltre 4 milioni di euro, in relazione alla commissione di reati fallimentari e di insider trading.La persona destinataria del provvedimento di custodia cautelare in carcere è l'imprenditore, socio di riferimento del gruppo, accusato di bancarotta e insider trading.è una holding di partecipazione totalmente dedicata al settore dell'igiene ambientale. Il titolo, quotato a Piazza Affari, è sospeso da marzo 2021, quando la società ha presentato istanza per l'amministrazione straordinaria.Secondo le indagini, Pizzimbone avrebbe messo in piedi un ", nell'ambito di procedure concorsuali" e gli indagati avrebbero effettuato, nel tempo, "reiterate operazioni distrattive".