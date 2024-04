Doxee, perdita di 5,1 milioni di euro nel 2023 con maggiori investimenti

Doxee

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management (CCM), Digital Customer Experience e Paperless, ha chiuso ilconpari a 25,8 milioni di euro, in crescita rispetto ai 23,8 milioni di euro del 2022, grazie all'apporto della neo acquisita Doxee AT, consolidata per l'intero periodo, che ha compensato alcuni ritardi di fatturazione occorsi sulla capogruppo a causa di un allungamento significativo della durata dei cicli di vendita. Ilsi attesta a 14,8 milioni di euro, rispetto a 15,1 milioni di eurodel 2022.I cospicui investimenti effettuati, per l'accelerazione della roadmap delle attività relative all'integrazione con la neoacquisita Doxee AT, hanno comportato un sostanziale incremento dei costi indiretti e di R&D rispetto all'esercizio precedente (15 milioni di euro rispetto a 11 milioni di euro nel 2022). Tale incremento si è temporaneamente riflesso sulla marginalità, con unnegativo pari a -0,2 milioni di euro, rispetto a 4,1 milioni di euro registrati nel 2022.Ildi Gruppo è pari a -5,1 milioni di euro (0,5 milioni di euro nel 2022).L'risulta pari a 21,6 milioni di euro (14,4 milioni di euro al 31 dicembre 2022), di cui disponibilità liquide per 0,8 milioni.