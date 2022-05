Imprese, Istat: effetto Covid, crolla spesa per innovazione

(Teleborsa) - Nel triennio 2018-2020 ilrispetto al periodoE' quanto emerge dal report Istat "L'innovazione nelle imprese - 2018/2020" rilevando "tra le cause della sospensione o contrazione dell’innovazione vi è stata l’emergenza sanitaria che ha interessato il 64,8% delle aziende con attività innovative, in particolare le più piccole (66,7% contro il 50,2% delle grandi)".Con il, l’Industria resta il settore con la maggiore propensione all’innovazione ma registra un. Anche il settore dei Servizi subisce un calo ma più contenuto (-3,9 punti.). In controcorrente le Costruzioni, in cui le attività innovative sono in aumento.Continua a prevalere la tendenza dellei processi aziendali piuttosto che sviluppare nuovi prodotti per il mercato 5 (43,6% contro 26,8%), ma rispetto al triennio 2016-2018 diminuisce sia la quota di imprese che realizzano innovazioni di prodotto (-4,3 punti) sia di quelle che investono in nuovi processi (-3,8 punti). A livello dimensionale, nelle piccole imprese gli investimenti in nuovi processi riguardano il 41,2% delle unità e quelli in nuovi prodotti solo il 25,0%.A fronte del calo generale degli investimenti nell’innovazione,ossia quella composta da imprese che sviluppano e vendono prodotti innovativi per il mercato e originali rispetto ai prodotti delle imprese concorrenti. Questi innovatori costituiscono il 14,6% delle imprese e la quota aumenta di oltre sei punti percentualirispetto al periodo precedente .Indipendentemente dal settore economico di appartenenza,il 28,6% delle quali ha introdotto prodotti nuovi sul mercato, soprattutto quelle attive nell’Industria (39,5%). Tuttavia, l’aumento interessa anche le piccole imprese che raddoppiano passando dal 6,6% al 13,6%.Nel triennio 2018-2020(16,6% delle imprese con attività innovative) La frequenza delle imprese beneficiarie aumenta tra le grandi (23,7% contro il 15,9% delle piccole imprese), soprattutto tra quelle attive nel settore dell’Industria (29,2%).Ottengono più frequentemente i finanziamenti pubblici alcuni settori storicamente più innovativi,