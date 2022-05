Aeroporto Fiumicino, Singapore Airlines riprende voli diretti da Roma a giugno

(Teleborsa) -a partire dal prossimo, dopo aver operato via Copenaghen a partire da luglio 2021. La ripresa dei voli da Roma avviene grazie alla riapertura dei confini internazionali ed all'allentamento delle restrizioni di viaggio.La compagnia aerea, che è la prima a ripristinare i collegamenti diretti verso l'Asia dallo scoppio della pandemia,(martedì, venerdì e domenica) ed offrirà ai viaggiatori un'sull'aeromobile wide-body Airbusdi Singapore Airlines, un velivolo con una capacità di- 42 posti in Business, 24 in Premium e 187 in Economy Class - con un intrattenimento di ultima generazione ed un servizio di bordo riconosciuto in tutto il mondo."La ripresa dei voli diretti da Roma significa che siamo vicini al raggiungimento del nostro obiettivo di tornare il prima possibile alle frequenze pre-COVID-19. Siamo orgogliosi di contribuire alla ripresa del trasporto aereo globale e ci auguriamo di poter soddisfare la domanda di viaggi leisure e corporate da Roma a Singapore e anche oltre, verso il sud-est asiatico, l'Asia settentrionale e il Pacifico", ha commentato, General Manager di Singapore Airlines per l'Italia."Oggi celebriamo un importante traguardo sulla strada del ritorno alla normalità”, ha sottolineato, Head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma, aggiungendo "questo risultato è frutto di un’importante collaborazione tra Aeroporti di Roma e Singapore Airlines che ci ha visto uniti nel garantire i più elevati standard di qualità e sicurezza anche durante i mesi di emergenza sanitaria, mesi in cui, benché con scali intermedi, sono stati mantenuti i collegamenti a beneficio della mobilità di persone e merci".