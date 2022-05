Gruppo FS, a Luigi Ferraris il Premio Guido Carli

(Teleborsa) - Importante riconoscimento per, al quale è stato conferito il, iniziativa insignita della medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, consegnata alla Presidente della Fondazione Guido Carli e Ufficiale della Repubblica, nipote dell’economista e politico., oltre che per aver promosso il talento e la genialità italiana nel mondo. A darne notizia, portale informativo del"Sono onorato di ricevere questoin un anno molto importante per l’Europa. Siamo in una, e mai come oggi abbiamo un impegno così forte nel connetterein modo rapido ed efficiente, con infrastrutture che ci permettono di muoverci non solo nel nostro Paese, ma anche in Europa", ha dettoai microfoni di Teleborsa che ha rivolto un pensiero "alle, nelle quali ho trovato grande umanità e spirito di servizio, che si è manifestato a pieno durante la crisi pandemica con grande passione e dedizione".A conferire il premio all’AD di Ferrovie dello Stato, nel corso della cerimonia che si è svolta oggi,, la giuria composta da top manager, imprenditori ed editori, con la presidenza onoraria di. L’iniziativa che porta il nome dell’ex governatore di Bankitalia ed ex ministro del Tesoro, precursore e convinto sostenitore del progetto europeo, ha celebrato il 30° anniversario del Trattato di Maastricht, di cuiIl riconoscimento - una medaglia in- è stato consegnato a Ferraris da Aldo Bisio, tra le motivazioni, il fatto di aver inanellato - nel corso della sua parabola in continua ascesa - una sequenza di incarichi di prestigio che ha pochi eguali nel panorama nazionale, per un "".L'inizio dei lavori della manifestazione, che quest’anno si è svolta nel ricordo del giornalista Massimo Dell’Omo, è stato preceduto da un messaggio del Premier Mario Draghi. "che da tredici anni lariconosce alle personalità che più", ha detto il Presidente del Consiglio.Quindi, il saluto del ministro degli Esteri. Ad aprire questa edizione il ministro per la Pubblica Amministrazione