Ucraina, missili su Odessa dalla Crimea. Zelensky apre all'accordo

(Teleborsa) - Lestanno bombardandodal territorio dellalanciando missili. E' quanto riporta l’agenzia Unian sottolineando che nellale. "Si possono sentireLa difesa aerea sta funzionando.", l’appello lanciato alla popolazione."L’Ucraina è disposta ad accettarecon la Russia se le forze di Mosca si ritirassero sulle posizioni del 23 febbraio". Queste le parole del presidente ucrainoin collegamento con Chatham House, think thank britannico con sede a Londra. Le parole di Zelensky lasciano intendere la disponibilità dell’Ucraina a rinunciare alla Crimea, territorio annesso nel 2014 da parte del Cremlino. "Da parte nostra non tutti i ponti diplomatici sono stati bruciati", ha continuato Zelensky aprendo ancora a prospettive di accordo.Zelensky ha anche chiesto al cancelliere tedescodi compieree recarsi in visita alunedì, il 9 maggio, giorno in cui Mosca celebra la vittoria nellaIntanto, slitta ancora l'accordo sull. Nonostante il “generale consenso al sesto pacchetto sanzioni” contro la Russia presentato dalla Commissione Europea, e la volontà politica ad approvarlo, i 27 – a quanto si apprende – non hanno ancora trovato la quadra sull’accordo. Rimangono infatti ancora “resistenze” sulla parte relativa al petrolio. I rappresentanti permanenti torneranno a riunirsi del corso del fine settimana, con la speranza di approvare il pacchetto prima di lunedì. Il nodo resta la durata delle