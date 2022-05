Venture capital, nel post Covid focus su healthcare, energia e farmaceutico

(Teleborsa) - Unsu due (52%) ha, anche solo moderatamente. La percentuale risulta ben più bassa per i fondi europei (che non hanno modificato nulla nel 57% dei casi) e ancor di più (61,5%) per quelli italiani, probabilmente in ragione del fatto che tendono maggiormente a investire cross-border, cioè non nel paese di appartenenza (il 90,2% di chi fa investimenti cross-border - in Italia l'83,5% - non li ha ridotti a favore di interventi domestici).Sono alcuni dati emersi dalche è stato presentato questa mattina al Politecnico di Milano durante il, un centro permanente voluto dalla School of Management del Politecnico di Milano e dal Politecnico di Torino - co-fondato dai professori Massimo Colombo, Annalisa Croce, Elisa Ughetto e Vincenzo Butticè - che vuole mettere a confronto e in rete gli studiosi e i player più accreditati a livello europeo sul tema della finanza imprenditoriale.Dallo studio emerge anche la, e più in generale nelle fasi iniziali del ciclo di vita della startup, a favore di momenti di sviluppo più maturi (si va dal +1,2% dell'early e late stage al +4,4% nel mid stage), tendenza maggiormente evidente nei fondi più piccoli. Questo cambiamento può essere letto come una strategia per abbassare il livello di rischio.I settori che hanno visto aumentare gli investimenti sono la(+2,4%), l'e l'ambiente, ile i servizi finanziari (tutti a +1%), la formazione e i semiconduttori (+0,6), mentre risultano in calo i servizi digitali (-1,4%), inclusi quelli legati a internet e mobile (-1%), e la distribuzione commerciale (-1,6%).I fondi hanno anche(IRR) e sono diventati, nel valutare le startup. In sostanza, si assumono un rischio inferiore a fronte di un ritorno atteso più basso (-1.3% in media): la fascia maggioritaria, pur in calo di due punti percentuali, rimane con un target IRR tra il 20 e il 29%, ma non manca, ed è in leggerissima crescita, chi si aspetta un guadagno tra il 40 e il 50%.Anche laha subìto una rimodulazione: nel 40% dei casi si è ridotta (nel 9% anche in maniera significativa) poiché, nello scenario mutato, ci si attende una diminuzione del valore al momento dell'uscita del fondo.