CDP, Davide Bertone designato Amministratore Delegato di Fondo Italiano d’Investimento SGR

(Teleborsa) -quale nuovo Amministratore Delegato della società controllata che gestisce 13 fondi di investimento mobiliari chiusi e vanta Asset Under Management per oltre 3 miliardi di euro, nel cui capitale figurano anche Intesa Sanpaolo, Unicredit, Fondazione ENPAM, Fondazione ENPAIA, Abi, Banco BPM e BPER Banca.La designazione di Bertone,, è stata condivisa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in vista del rinnovo del Consiglio di Amministrazione di FII SGR.Laureato in Economia e Commercio all’Università di Torino, Bertone proviene da Mediobanca dove nell’arco di venti anni ha avuto incarichi di crescente responsabilità fino a ricoprire, dal 2019 fino ad oggi, il ruolo di Co-Head of Mid-Corporates and Financial Sponsor Solutions. In precedenza, dal 1998 al 2002, aveva lavorato per Fiat Group (ora Stellantis), fino ad assumere l’incarico di CFO di Fiat Auto Argentina SA.