Eventi e scadenze del 10 maggio 2022

algoWatt

Antares Vision

Avio

B.F

Banca Mediolanum

Banca Popolare di Sondrio

Be Shaping the Future

Esprinet

Fiera Milano

Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm

Fineco

Growens

Gvs

Hyatt Hotels

Illimity Bank

Indel B

Italian Exhibition Group

Kolinpharma

Netweek

Pirelli

Recordati

Ferragamo

Ferragamo

Spindox

Sysco

Tesmec

Tesmec

(Teleborsa) -Banca d'Italia - Banche e moneta: serie nazionaliEIA - Pubblica l'outlook sull'energia12° edizione Salone del Risparmio - La 12° edizione del Salone del Risparmio, intitolata “Umano, responsabile, digitale. Lo sviluppo economico e sociale del prossimo decennio” si svolgerà in presenza al MiCo di Milano. All'evento di riferimento per gli operatori del settore del risparmio gestito parteciperanno oltre 135 marchi a quella che si preannuncia un’edizione speciale ricca di temi, conferenze, approfondimenti, momenti di formazione certificata sui temi caldi del settore e di attualitàBCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaIstat - Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana - aprile 2022Vertice Italia - Usa - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi incontrerà alla Casa Bianca, a Washington, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Al centro dell'incontro il coordinamento con gli Alleati sulle misure a sostegno del popolo ucraino e di contrasto all'aggressione russa- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione Informazioni Periodiche Aggiuntive al 31 marzo 2022- Assemblea: Approvazione del bilancio 2021- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2022- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 31/3/2022- CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di Gestione al 31.03.2022- CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive al 31/03/2022- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2022- Assemblea: Bilancio- CDA: Resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione del primo trimestre 2022- CDA: Informativa non sottoposta ad attività di revisione sull’andamento dei ricavi delle vendite consolidati al 31 Marzo 2022- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione relativo al trimestre in chiusura al 31.03.2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022- CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 31 marzo 2022, quale rendicontazione finanziaria aggiuntiva su base volontaria.- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022- Appuntamento: Presentazione analisti