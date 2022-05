Pirelli, fatturato trimestre cresce a doppia cifra. Utile vola a 109 milioni

Pirelli

(Teleborsa) - Nel corso del primo trimestre 2022 i ricavi disono stati pari a 1.521,1 milioni di euro, con una crescita del 22,2% rispetto al corrispondente periodo 2021.L’ Ebitda adjusted si è attestato a 333,1 milioni di euro, in aumento del 25% rispetto a 266,5 milioni del corrispondente periodo 2021 mentre l’Ebit adjusted è di 228,5 milioni di euro (168,8 milioni di euro nel corrispondente periodo 2021), con un margine Ebit adjusted pari al 15%, in miglioramento rispetto al 13,6% del primo trimestre 2021.L’è stato pari a 109,8 milioni di euro, in salita del 160,2% rispetto ai 42,2 milioni di euro del primo trimestre 2021.Laal 31 marzo 2022 è pari a -3.580 milioni di euro (-3.911,9 milioni al 31 marzo 2021 e -2.907,1 milioni di euro al 31 dicembre 2021), con un assorbimento di cassa netto pari a 672,9 milioni di euro (653,5 milioni nel primo trimestre 2021) per effetto della consueta stagionalità del business.Secondo Pirelli "le prospettive macro-economiche 2022 sono frenate dadovuta ai. I ricavi attesi sull'intero 2022 salgono a una forchetta di 5,9-6 miliardi, a fronte di 5,6-5,7 miliardi della precedente stima, mentre l'attesa crescita dei volumi si è abbassata a +0,5%/+1,5%, dal precedente +1,5%/+2,5%".