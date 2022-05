SdR, De Mare (AllianceBernstein): nel breve strategie tattiche per gestire ansia e volatilità

AllianceBernstein





(Teleborsa) - Il cambiamento climatico, l'approvvigionamento energetico e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale "sono temi che rappresentano il futuro in termini d'impatto, sia ovviamente nel mondo in cui noi tutti viviamo che soprattutto nel campo degli investimenti. Noi da tempo allineiamo i nostri investimenti ai 17, e in particolare. Inoltre, guardiamo anche alle nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale o la biologia sintetica". Lo ha detto a Teleborsa Giovanni De Mare, Head of Italy di, a margine del Salone del Risparmio (SdR), in corso in queste giornate a Milano.Occorre comunque un certo bilanciamento e una strategia attenta per bilanciare le esigenze di breve e di lungo periodo. "Abbiamo dei temi di lunghissimo periodo, come l'healthcare o la tecnologia, che rappresentano chiaramente anche delle nostre specialties d'investimento, mentre- ha spiegato De Mare - Per esempio sulla gestione della volatilità abbiamo strategie long short sul mercato americano che consente agli investitori di stare posizionati sull'equity - quindi la logica d'investimento è non scendere nel peso dell'azionario in portafoglio - ma avere questa strategia che permette di partecipare al rialzo ma con un'ottima protezione. Questa strategia la gestiamo da più di 22 anni e oggi si sta dimostrando molto efficace nel gestire i momenti di stress e di volatilità"."Molto opportunisticamente - ha aggiunto - abbiamo diversedegli investitori, la volatilità dei mercati, le situazioni di stress che arrivano, sia per la crisi sia ovviamente per le politiche manovra monetaria e per l'inflazione".Per quanto riguarda i feedback della rete di consulenti, ha affermato: "I, già alla luce della precedente crisi legata al Covid, hanno sviluppato in. Riescono ad essere più strutturati nella allocazione dei portafogli e sicuramente l'utilizzo di alcune strategie che stanno posizionando permette loro di ottimizzare al meglio le promesse fatte. Quindi sul lungo periodo o medio periodo si gestiscono al meglio queste strategie.in questo senso, sia con la partecipazione al Salone con il divulgatore scientifico Andrea Moccia, ma anche dal punto di vista di strategie di investimento: abbiamo invitato più di una volta gestori a Milano per poter creare degli eventi ad hoc e formare al meglio le reti con cui lavoriamo".