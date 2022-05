Forte rialzo per l'indice delle società High Tech italiane (+2,39%)

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

Stmicroelectronics

Ftse SmallCap

Txt E-Solutions

Eems

(Teleborsa) - Partenza in rally per il. Un movimento che prende di sorpresa dopo il netto calo registrato, invece, dall'Ilha aperto la giornata a quota 130.057,1 con uno sprint di 3.151,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo per l', che scivola a quota 696, dopo un avvio di sessione a 710.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 3,59%.Tra le azioni del, bene, con un rialzo del 3,80%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,71%.