Fisco, Castelli: IVA agevolata su prodotti per infanzia si può fare

(Teleborsa) -. Lo ha detto, intervenendo agli Stati Generali della Natalità, il viceministro dell'Economia e delle Finanze,"Entro luglio dobbiamo indicare le nostre priorità a Bruxelles, per delineare la riforma europea dell'IVA. Lavoriamo perchè tra le nostra priorità, quella dell'Italia, ci sia l'aliquota agevolata sui prodotti per l'infanzia.“Si può fare!”, tra l'altro è il motto della seconda edizione degl i Stati generali della natalità al via ieri e fino a domani presso l'Auditorium della Conciliazione a Roma. "Il tema della natalitàNon è immediatamente percepibile, come altri problemi che occupano la cronaca, ma è molto urgente: nascono sempre meno bambini e questo significa impoverire il futuro di tutti; l'Italia, l'Europa e l'Occidente si stanno impoverendo di avvenire". Così Papa Francesco nel saluto inviato ai partecipanti alla seconda edizione degli Stati Generali della Natalità.