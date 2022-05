Powell (FED): soft landing è piuttosto impegnativo

(Teleborsa) - "Unè il ritorno al 2% dell'inflazione, mantenendo forte il mercato del lavoro. Ed". Lo ha affermato, in un'intervista a Marketplace. Il numero uno della banca centrale americana, confermato ieri ufficialmente dal Senato per un secondo mandato, ha osservato che con un mercato del lavoro rigido che spinge al rialzo i salari, evitare una recessione che spesso segue un inasprimento delle politiche aggressive sarà una sfida. "Nessuno qui pensa che sarà facile - ha aggiunto - Tuttavia, pensiamo che ci siano percorsi per arrivarci".Powell ha affermato di comprendere il contraccolpo che i tassi più elevati possono causare, ma ha affermato che la FED deve agire in modo aggressivo. "Il nostro obiettivo, ovviamente, èo, per dirla in questo modo, con il mercato del lavoro che rimane abbastanza forte - ha affermato - Questo è ciò che stiamo cercando di ottenere. Tuttavia, penso che l'unica cosa che non possiamo davvero fare sia non riuscire a ripristinare la stabilità dei prezzi. Niente nell'economia funziona,".Nel corso dell'intervista ha detto che "non è sicuro di quanta differenza avrebbe fatto" agire più rapidamente, aggiungendo che la FED ha fatto "del proprio meglio". "Ora vediamo il quadro chiaramente e siamo determinati a utilizzare i nostri strumenti per riportarci alla stabilità dei prezzi", ha aggiunto. Infine, ha ripetuto la sua aspettativa che la banca centrale americana, promettendo che "siamo pronti a fare di più" se i dati dovessero girare nel modo sbagliato.