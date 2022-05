Energia,Timmermans: Ue non può decidere su limiti a caldo e freddo

(Teleborsa) - Il tema di quanto limitare ile ilper ridurre i consumi di energia "". Lo ha affermato il Vicepresidente della Commissione europea,durante una conferenza stampa."Ad esempio quello che per un estone èper cittadini di altriE quello che per un estone èper uno spagnolo risultaVorrei tanto lasciare questo allavoglio solo informare che riducendo i consumi si tolgono soldi dalle(del presidente russo Vladimir Putin)".Timmermans ha anche detto chefornito dalla Russia in rublie "dove è chiaramenteanche la valuta di pagamento: quindi pagare il"non è in linea con i contratti eha risposto così interpellato sulla questione.