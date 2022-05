G7, Ministri delle Finanze: ok a misure consistenti per fermare l'inflazione

(Teleborsa) - Si è concluso il G7 dei Ministri delle Finanze a, in Germania, che ha visto la partecipazione anche dei Governatori delle banche centrali insieme ai capi del Fondo monetario internazionale (FMI), del Gruppo della Banca mondiale, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB). "Abbiamo concordato azioni concrete per approfondire la cooperazione economica multilaterale e sottolineato il nostro impegno per la nostra risposta unita alla guerra di aggressione dellacontro l'e per il nostro incrollabile sostegno all'Ucraina". Durante il meeting sono intervenuti in collegamento video anche il Primo Ministro, Denys Šmihal, e il Ministro delle finanze ucraino, Serhij Marcenko.Ilha concordato a muoversi in maniera "risoluta nel prendere misure consistenti per fermare gli sviluppi dell'inflazione e sostenere la crescita. L'inflazione rappresenta un grande rischio per lo sviluppo". È quanto ha fatto sapere il ministro delle Finanze della Germania,, nella conferenza stampa della presidenza al termine della riunione di ministri e banchieri centrali. "Molti hanno sostenuto che l'deve essere riportare l'inflazione attorno al 2% il più velocemente possibile", ha riferito. Su questo "le banche centrali nazionali sono indipendenti ma hanno anche una grade responsabilità in questi tempi", ha aggiunto, mentre "per le politiche di bilancio è chiaro che dobbiamo uscire dalle fasi molto espansive, non è tempo di" e aumenti dei, "dobbiamo ridurre ie agire sui vasti".Lindner ha ribadito il sostegno dei Paesi del G7 all'Ucraina. Il tema dei"non deve rappresentare un limite alle loro possibilità di difesa: hanno bisogno die fondi, perché non devono essere ristretti nelle loro possibilità difensive", ha affermato il ministro tedesco. "Come G7 abbiamo deciso di adottare uncon cui vogliamo assicurare che nel futuro prevedibile l'Ucraina sarà in grado di agire", ha annunciato.Nel frattempo sono stati anticipati i temi delche avrà luogo a Wolfsburg lunedì 23 e martedì 24 maggio. La riunione dei ministri del Lavoro del G7 "" – si legge in una nota - avrà come focus l'impatto sul lavoro e sulle politiche per l'impiego del conflitto in Ucraina, il rafforzamento dell'occupabilità in tempi di cambiamento strutturale, l'accompagnamento dei cambiamenti climatici e della transizione green, la sostenibilità delle catene del valore ed il miglioramento della sicurezza e salute sul lavoro".