AbitareIn e Tecma, prima piattaforma e-commerce per nuovi immobili residenziali

(Teleborsa) -, società leader nello sviluppo residenziale, e, Tech Company specializzata nella Digital Transformation per il settore Real Estate, comunicano il lancio dell’innovativa Piattaforma E-Commerce Corporate AbitareIn, la prima vera e propria soluzione tecnologica a livello globale per la vendita di case on line. Un unico showroom digitale per tutte le nuove costruzioni promosse da AbitareIn.Oggi, il lancio della nuova piattaforma corporate (www.abitareinspa.com) permette di vivere un’esperienza d’acquisto innovativa e coinvolgente, grazie allo sviluppo di una tecnologia dedicata che consente al cliente di visualizzare tutte le iniziative immobiliari del developer in un unico ambiente web, selezionare le diverse soluzioni abitative, effettuare un preventivo, prenotare un appuntamento nell’esclusivo Showroom fisico ed acquistare direttamente online, tutto a portata di click.Il progetto ha previsto nel suo complesso un rebranding in chiave “phygital” di AbitareIn, attraverso la creazione di un’experience unica e innovativa, nonché la progettazione del nuovo Showroom fisico con nuove tecnologie digitali hardware e software. La Customer Journey è dunque multicanale, un mix tra fisico e virtuale che, partendo dai trend del settore Tech & Digital, pone al centro l’utente in ogni fase del processo di acquisto.. Siamo nati, come società, dalla volontà di cambiare il paradigma dello sviluppo residenziale, e la partnerhip con Tecma, guidata dalla condivisione del valore dell’innovazione quale motore della trasformazione del settore, ci ha permesso di mettere a punto questo inedito strumento, che supera le consuetudini, per garantire ai nostri clienti un’esperienza d’acquisto sempre più gratificante. La nuova piattaforma corporate, che unisce in un unico canale tutti i nostri progetti, rappresenta il risvolto concreto dell’idea alla base del nostro modello: AbitareIn come brand identitario, simbolo di continuità e crescita” ha commentatoe che ha coinvolto diverse professionalità, tra digital designer, ingegneri, architetti, graphic & brand designers. Anche il real estate è oggi finalmente multicanale, un unico showroom on line, un unico showroom fisico, in cui scoprire, lasciarsi ispirare, immaginare, acquistare la propria casa, attraverso un mix di arte, scienza e tecnologia con cui è possibile raggiungere un elevatissimo livello di coinvolgimento, per il cliente finale", ha rilanciato