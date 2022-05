Mondadori, primo Piano di Sostenibilità: focus su inclusione e incentivi ESG

Mondadori

(Teleborsa) -, gruppo editoriale quotato su Euronext STAR Milan, ha, approvato dal consiglio di amministrazione con il supporto del comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità. Nella sua prima edizione, il piano si focalizza su: valorizzazione di persone, contenuti e luoghi per l'educazione e la cultura; promozione del successo sostenibile del business; diffusione di una cultura ambientale e di mitigazione degli impatti sugli ecosistemi. Il gruppo afferma che il documento è frutto di un approccio maturato in oltre dieci anni di rendicontazione in ambito di sostenibilità e intende contribuire al raggiungimento di otto dei 17 SDGs lanciati a livello globale dall'ONU."Il percorso che ci ha portato alla definizione del primo Piano di Sostenibilità è nato dalla consapevolezza che il nostro ruolo di editore richiede una- ha dichiaratodel gruppo Mondadori - L'evoluzione della società e i cambiamenti indotti dallo scenario economico e tecnologico hanno mutato infatti il contesto nel quale operiamo e le richieste dei nostri principali interlocutori, le cui esigenze e prospettive sono fondamentali per l'innovazione stessa dell'azienda e il suo successo sostenibile"."Abbiamo quindi deciso di perseguire in modo tangibile alcuni obiettivi in ambiti per noi prioritari, intraprendendo- ha aggiunto l'AD - Tra questi, la diffusione di una cultura inclusiva, con azioni finalizzate alla valorizzazione e alla crescita delle nostre persone".Prendendo in considerazione il 2022, inMondadori ha come obiettivi: sviluppo di un framework di KPI per il monitoraggio di tutte le azioni in ambito D&I, con particolare riferimento al gender pay gap e al gender balance; ridefinizione delle policy in ambito di selezione e sviluppo delle carriere; avvio del progetto Genitorialità; sviluppo del progetto Hybrid working; potenziamento dell'offerta di iniziative e servizi per la promozione della lettura.In, per il 2022 è previsto: la definizione e misurazione di parametri ESG; sviluppo e implementazione di un piano di aggiornamento per i membri del CdA e il management in ambito di sostenibilità; potenziamento delle attività di stakeholder engagement; formalizzazione di una Policy in ambito anti corruzione. In, è previsto: estensione al 100% dell'offerta scolastica di approfondimenti e schede dedicate alla cultura ambientale; mantenimento per le pubblicazioni del gruppo del circa 100% di acquisto di carta certificata secondo gli standard internazionali PEFC/FSC; perseguimento di azioni di efficientamento energetico.