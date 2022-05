Assistenza passeggeri con mobilita` ridotta e disabilita`, ENAC – IATA avviano confronto

(Teleborsa) - Migliorare l'esperienza di viaggio dei passeggeri a mobilita` ridotta o con disabilita`, tutelare i loro diritti e la qualita` del volo, garantire in modo semplice il diritto allo spostamento, anche nelle situazioni piu` complesse. Questi alcuni dei temi trattati nell'organizzato dall'insieme allae alle, con un supporto particolare diL'iniziativaha visto la partecipazione delinsieme a tutti gli attori coinvolti nella gestione e nell'assistenza dei passeggeri PRM, persone a mobilita` ridotta o con disabilita`.I lavori – spiega ENAC in una nota – sono stati caratterizzati da un. I partecipanti hanno anche analizzato l'effettivo stato sia delle infrastrutture aeroportuali, sia dei processi e delle procedure dedicati all'assistenza di PRM con l'obiettivo comune di trovare insieme soluzioni per rendere migliore l'esperienza del viaggio aereo."Vedere che anche ENAC ha raccolto la nostra sfida e` segnale che qualcosa sta cambiando. Parlare di inclusione – ha affermatoin apertura dei lavori – significa essere pragmatici e fare si` che il nostro sistema di trasporti sia rispondente alle persone con disabilita` significa dare risposta a migliaia di persone, non solo in Italia ma nel mondo. Nel momento in cui si promuovono delle misure per le persone con disabilita`, significa farlo per tutti. E` un incentivo per la societa` a migliorarsi"."L'ENAC fin dalla sua fondazione, ormai 25 anni fa – afferma il– ha sempre voluto tutelare e promuovere, all'interno del sistema dell'aviazione civile, tutte le azioni e le iniziative utili per garantire la tutela del diritto alla mobilita` di tutti i passeggeri senza discriminazioni di sorta, nell'ottica della centralita` del passeggero. Questo convegno e` un importante momento di confronto e riflessione su una tematica di estremo rilievo per tutto il Paese. La partecipazione del Ministro per la Disabilita`, Erika Stefani, evidenzia il coordinamento tra Istituzioni e privato per trovare soluzioni a favore della qualita` dei servizi di tutti i passeggeri"."La Mission dell'ENAC – commenta il– ruota intorno alla tutela del passeggero, nessuno escluso, quale motore del comparto. Nella sfera delle iniziative ENAC per migliorare l'esperienza del viaggio di tutti i passeggeri, voglio ricordare anche il progetto "Autismo - In viaggio attraverso l'aeroporto" ideato per facilitare il viaggio aereo alle persone autistiche. Stiamo andando verso una ripartenza del settore, dopo anni di crisi. Dobbiamo essere ancora piu` pronti a reagire e possiamo farlo solo se siamo in grado oggi di programmare cio` che va fatto, anche attraverso lo studio in giornate come questa".