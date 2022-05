In forte rialzo la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata di forti guadagni per Wall Street che rimbalza al forte scivolone di venerdì, quando l'S&P è entrato brevemente in territorio ribassista, definito da un calo del 20% dal massimo più recente.Tra gli indici statunitensi, ilin rialzo dell'1,98%; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa l', che arriva a 3.974 punti.Su di giri il(+1,68%); come pure, effervescente l'(+2,05%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+3,23%),(+2,68%) e(+2,37%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+6,17%),(+4,18%),(+4,01%) e(+3,91%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,91%.Tra i(+9,57%),(+4,51%),(+4,09%) e(+4,01%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,13%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,10%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,06%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,45%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:45: PMI composito (preced. 55,1 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 57,9 punti; preced. 59,2 punti)15:45: PMI servizi (atteso 55,4 punti; preced. 55,6 punti)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -8,6%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,8%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 1,38 Mln barili; preced. -3,39 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 213K unità; preced. 218K unità).