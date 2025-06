New York apre in leggero rialzo, PIL Usa rivisto al ribasso

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che avanza a 43.185 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 6.111 punti.Consolida i livelli della vigilia il(+0,15%); poco sopra la parità l'(+0,28%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,86%),(+0,67%) e(+0,64%).apre in leggero rialzo nonostante il rallentamento economico indicato dai dati macroeconomici. Gli investitori stanno infatti mostrando fiducia sul mantenimento deltra. Ancora sotto pressione il presidente della Federal Reserve,, che ha mantenuto un approccio attendista in merito alle future decisioni sui tassi di interesse nonostante gli attacchi del presidente Rallenta più delle attese lanel 1° trimestre del 2025. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Economic Analysis, che ha pubblicato oggi i dati definitivi, il PIL americano è addirittura sceso dello 0,5% su base trimestrale, rispetto al +2,4% del trimestre precedente. Il dato è peggiore della seconda stima, che aveva rivisto lievemente al rialzo la preliminare. Calano più delle attese lenegli USA. Nella settimana al 21 giugno, i "claims" sono risultati pari a 236 mila unità, in calo di 10 mila unità rispetto ai 246 mila della settimana precedente (dato rivisto da un preliminare di 245.000 mila) e meno dei 244mila indicate dal consensus. Leperò si sono attestate a, in aumento di 37.000 unità rispetto alle 1.937.000 unità della settimana precedente (dato rivisto da un preliminare di 1.945.000 mila) e superiore a 1.950.000 attese. Si tratta del livello più alto registrato dal 6 novembre 2021, quando era pari a 2.041.000. Risultano migliori delle attese gliamericani nel mese di maggio 2025. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), gli ordini hanno evidenziato una crescita del 16,4% su base mensile dopo il -6,6% del mese precedente. Le stime di consensus indicavano una crescita dell'8,6%.Tra i(+1,94%),(+1,45%),(+1,24%) e(+1,08%).(+4,88%),(+1,52%),(+1,50%) e(+1,34%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,36%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,13%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,02%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,59%.