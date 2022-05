Riforma codice appalti, arriva via libera Camera

(Teleborsa) -con 311 voti a favore, 24 contrari e 3 astenuti. Il testo tornerà ora in Senato pe runa terza lettura, essendo stato modificato ancora da Montecitorio.Il Codice degli appalti - ha ricordato il Ministro Enrico Giovannini - èe la sua approvazione nè cruciale per la chiusura del semestre assieme al dl concorrenza e alla delega fiscale. Il testo avrebbe dovuto essere discusso in Aula a fine maggio, ma sono stati un po' anticipati i tempi per consentireFra leun rafforzamento dei, cruciale in una fase come questa di rincaro delle materie prime, la reintroduzione dellaa tutela dei lavoratori in caso di cambi di appalto e la rnel caso di rinnovi contrattuali. Da segnalare anche la limitazione all’, leed il regime di