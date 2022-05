Trawell Co si aggiudica fornitura ad aeroporto di Praga per 7 anni

TraWell CO

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, ha comunicato che la propria controllata Safe Bag Czech Republic s.r.o. si èdi assistenza ai viaggiatori presso l'(Repubblica Ceca) per 7 anni a partire da giugno 2022. La società milanese sottolinea che l'aeroporto di Praga è il più importante scalo dell'Est Europa e nel 2019, ultimo anno pre-pandemia, ha gestito un traffico di 17,8 milioni di passeggeri."Dopo l'importante rinnovo del contratto presso l'aeroporto di Miami per 7 anni, siamo felici di poter annunciare l'aggiudicazione della concessione di 7 anni con l'aeroporto di Praga in Repubblica Ceca - ha commentato, presidente e aqmministratore delegato del gruppo TraWell Co – Dopo gli ottimi risultati appena annunciati del bilancio 2021, con questa concessione".