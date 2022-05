Bifire, la prima seduta a Piazza Affari si chiude sottotono

Bifire

(Teleborsa) -, società attiva nella produzione di materiali per la protezione al fuoco e l'isolamento termico nei settori dell'edilizia e dell'industria, ha chiuso il primo giorno di negoziazione su Euronext Growth Milan con un, anche se il debutto è avvenuto in una giornata in cui la borsa di Milano è stata in deciso calo (il FTSE MIB ha terminato la seduta con un -1,22%). Il titolo ha chiuso la giornata a, rispetto a un prezzo di collocamento fissato a 3,67 euro per azione, che le avrebbe dato una capitalizzazione di 64 milioni di euro. In fase di collocamento Bifire ha raccolto 10 milioni di euro.Dopo aver aperto a quota 3,70 euro per azione, il titolo è salito fino a 3,998 euro per azione, prima di perdere terreno. Dopo aver toccato un minimo di 3,561 euro per azione, è risalito leggermente e ha chiuso sopra il minimo di seduta. Ildel primo giorno a Piazza Affari è stato di 608.311 euro, iconclusi sono stati 164 e le164.000.Bifire rappresenta lasu Euronext Growth Milan e porta ail numero delle società attualmente quotate su questo mercato.