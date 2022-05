Gold Fields acquista Yamana Gold per 6,7 miliardi di dollari

Gold Fields

Yamana Gold

(Teleborsa) -ha. Secondo i termini dell'operazione, tutte le azioni Yamana in circolazione saranno scambiate con un rapporto di 0,6 di un'azione ordinaria Gold Fields (quotata in Sudafrica) o 0,6 di un'azione American depositary (quotata a Wall Street) per ciascuna azione Yamana.La transazione implica unae rappresenta un premio del 33,8% rispetto al prezzo medio ponderato per volume a 10 giorni delle azioni Yamana di 5,201 dollari a venerdì 27 maggio 2022, l'ultimo giorno di negoziazione al NYSE prima dell'annuncio.Gold Fields è un produttore didiversificato a livello globale con nove miniere operative in Australia, Cile, Ghana, Perù e Sud Africa. Yamana Gold è un produttore canadese di metalli preziosi con una significativa produzione di, e operazioni in tutte le Americhe, inclusi Canada, Brasile, Cile e Argentina.