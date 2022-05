Ue, Draghi: impensabile far fronte a tutti i bisogni solo con i bilanci nazionali

(Teleborsa) - "Sono dieci anni che sostengo che è necessario creare una. Certo è che fino alnon si era fatto niente. E quello è stato un messaggio importantissimo e un precedente fondamentale. La solidarietà prima non si vedeva e in quell'occasione si è vista. È un precedente che è impossibile dimenticare e mi aspetto che verrà utilizzato". È quanto ha affermato il presidente del consiglioin conferenza stampa al termine del vertice Ue a Bruxelles. "I bisogni sono tanti ed è impensabile che possano essere affrontati solo con i bilanci nazionali", ha aggiunto.Draghi ha fatto il punto anche sulle sanzioni contro laper l'invasione dell'Ucraina: "il momento di massimo impatto di tutte lefin qui approvate sarà da questa estate in poi". Quanto all'impossibilità di fare a meno delle risorse energetiche di Mosca, il presidente la definito la situazione "frustrante, di grande imbarazzo", "ma non si può fare altrimenti" ha aggiunto.Draghi ha parlato anche della possibilità di far entrare l'nell'Unione europea. "Lo status ditrova l'obiezione di quasi tutti i grandi Stati dell'Ue, tutti direi, esclusa l'Italia. Lo status di candidato al momento non è prevedibile per l'opposizione di questi Paesi ma immaginare un percorso rapido sì. E mi sembra che anche lasia d'accordo", ha affermato rispondendo ad una domanda sulla possibile assegnazione dello status di candidato per l'Ue all'Ucraina già al Consiglio europeo di giugno."Lehanno un ruolo di leadership" sul dossieranche perché "hanno iniziato a lavorarci prima degli altri, si muovono soprattutto sulla strada di cercare di aprire i porti", ha infine spiegato Draghi. "L'Ue collabora con l'Onu su questo fronte e sta però cercando di muoversi su un fronte alternativo", esaminando possibilità di transito "ferroviarie attraverso la Romania, la Polonia", ha aggiunto Draghi, osservando come, in questo secondo caso, "le possibilità di trasporto" degli alimenti "sono più limitate".