Consumi più prudenti: gli italiani rivedono il carrello di fronte all’aumento dei prezzi

(Teleborsa) - Il 2025 può essere definito un, caratterizzato daIn questo contesto crescono leche rivalutano le priorità di spesa e riorganizzano il proprio budget, come emerge dalla, che rileva il sentiment di oltre 16.000 consumatori in nove Paesi europei.Chiamati a rispondere a domande riguardanti temi come preoccupazioni attuali, vita quotidiana, aspettative economiche e abitudini di spesa, i: il. A gravare sulle preoccupazioni economiche, ci sono anche quelle politiche, con il 57% degli europei a dirsi pessimista su questo fronte. Questo sentimento di ansia rispetto alla situazione politica non è però avvertito in modo uniforme: oltre il 73% dei consumatori in Francia, il 71% in Romania e il 70% in Spagna si sentono pessimisti, ma in Scandinavia la percentuale scende al 38%.L’Italia, si colloca a metà tra gli estremi europei e mostra un profilo distintivo non solo per i livelli di preoccupazione, significativi per quanto riguarda situazione politica (57%) e economica (58%), ma anche per la reazione concreta dei consumatori di fronte a questo clima di sfiducia: mentre in Europa si spende meno, in Italia si spende diversamente."Lo studio restituisce la fotografia distiamo prendendo atto dell'incertezza socioeconomica e facendo i conti con l'inflazione e le entrate stagnanti. E a questo rispondiamo di buon senso: allocando una quota più alta della spesa alle cose necessarie e sacrificando una parte del discrezionale e del superfluo". Spiegaautore dell’approfondimento per l’Italia Gloomy Outlook: Italian Consumers Reallocating Their Spending, basato su un campione nazionale di circa 1.800 consumatori."Questo macro-trend, con tutte le sue sfaccettature nei diversi segmenti della popolazione e attraverso le diverse categorie merceologiche,. Con meno vento in poppa, cresce e vince solo chi sa navigare davvero bene. Ossia chi ha una comprensione reale della domanda e dei bisogni che determinano le scelte dei consumatori. Chi sa costruire un'offerta mirata a soddisfare questi bisogni in modo puntuale - e quindi senza restare totalmente in balia delle guerre di prezzo", conclude Faraldi.In questo clima di sfiducia generalizzata, il nostro Paese si distingue quindi per una maggiore selettività, mentre nel resto d’Europa prevale un approccio agli acquisti più cauto. A fronte di un aumento dei prezzi percepito dal 73% degli italiani, di una diminuzione del reddito disponibile (21%) e di una minore capacità di risparmio (27%), le scelgono di riallocare il proprio budget con un approccio più consapevole: la spesa per i beni essenziali (casa, alimentazione, salute, istruzione) cresce del 15% netto, mentre quella per il discrezionale (abbigliamento, tempo libero, intrattenimento) cala di altrettanto. A testimonianza di questa tendenza, di fronte alla possibilità di, la maggior parte degli italiani sceglierebbe di risparmiare oppure di soddisfare bisogni discrezionali accessibili, come una cena fuori o un viaggio.Tra le, solo i generi alimentari mostrano un saldo netto positivo tra chi intende aumentare e chi ridurre la spesa. Tutte le altre sono in contrazione, con picchi negativi in alcolici, snack, moda e arredamento. Una tendenza che va in parallelo in tutta Europa, dove i consumatori stanno riducendo gli articoli discrezionali come l'abbigliamento (-22% di spesa netta), gli alcolici (-18%) e gli snack (-15%) e che, secondo BCG, è destinata a permanere anche nei prossimi sei mesi.L’unica categoria in controtendenza è la moda di lusso: i consumatori ad alto reddito e gli acquirenti di lusso prevedono di aumentare la spesa in questa categoria nei prossimi sei mesi.Anche in un contesto di austerità, il fattore d'acquisto più importante in tutti e nove i Paesi analizzati è il rapporto qualità-prezzo, indicato dal 59% degli europei. Al, citati rispettivamente dal 48% e dal 47% degli acquirenti.Anche in Italia ilaccompagnato da una forte sensibilità alle promozioni, che colloca il nostro Paese tra i tre più influenzati dalla scontistica, con una percentuale che varia dal 56% per categorie come farmaci da banco all’81% per l’abbigliamento. Fino all’81% è pronto a cambiare marca se trova un’offerta migliore.Mentre in Europa si consolida l’integrazione tra fisico e digitale, l’Italia resta tra i Paesi meno digitalizzati nel percorso d’acquisto. Quasia conferma di una preferenza diffusa per esperienze d’acquisto ibride. Tuttavia, in Italia il canale online continua ad avere un ruolo marginale: solo il 14% considera l’e-commerce come principale per l’acquisto di prodotti come abbigliamento e farmaci da banco. Anche nell’uso del digitale come fonte di ispirazione, assistenza o interazione post-vendita, il nostro Paese si posiziona sotto la media europea.Eppure, proprio mentre il digitale fatica a entrare nel quotidiano,. Il 55% degli intervistati in Italia si dice pessimista circa il futuro del pianeta – la percentuale più alta tra i nove Paesi analizzati – e il 54% dichiara di tenere conto della sostenibilità nelle proprie decisioni d’acquisto, contro una media europea del 45%. Circa un italiano su cinque (20%) è inoltre disposto a pagare un sovrapprezzo per alternative più sostenibili, rispetto al 17% a livello europeo.Tuttavia, questa attenzione non si traduce sempre in comportamenti d’acquisto concreti:Per affrontare un contesto sempre più complesso e mutevole,per le aziende del largo consumo e del retail. In un mercato caratterizzato da incertezza e nuovi comportamenti d’acquisto, queste linee guida rappresentano strumenti fondamentali per rimanere competitivi e rilevanti.La prima priorità è: non si tratta solo di analizzare i volumi, ma di approfondire la conoscenza dei segmenti più stabili e individuare con precisione i fattori che influenzano le scelte dei consumatori. Solo così è possibile rispondere in modo puntuale e mirato alle esigenze del mercato.La seconda direttrice riguarda la. Oggi il prezzo non è più l’unico criterio su cui si basa la decisione d’acquisto: le persone cercano motivazioni chiare, benefici distintivi e coerenza con i propri valori. Le aziende devono quindi saper comunicare in modo efficace ciò che rende un prodotto 'degno' di essere scelto.La terza priorità è unaNon è sufficiente applicare sconti a tappeto: servono interventi calibrati, basati sull’analisi dei dati, che permettano di proteggere i margini aziendali e, allo stesso tempo, offrire ai consumatori promozioni davvero significative.Al quarto posto,. Migliorare l’esperienza online, eliminare le barriere nei percorsi d’acquisto e costruire fiducia sono elementi cruciali per rafforzare la relazione con i clienti e aumentare la conversione.Infine, la quinta priorità riguarda. Non deve più essere una caratteristica riservata a prodotti di nicchia: oggi è fondamentale rendere la sostenibilità accessibile, concreta e visibile nei beni di consumo di tutti i giorni. Una scelta responsabile che i consumatori sono sempre più pronti ad accogliere, se supportata da trasparenza e coerenza.