Assaeroporti: "Trasporto aereo strategico per lo sviluppo del Paese. Ma non tutti gli italiani lo sanno"

(Teleborsa) - Molto sicuro ma poco green. Essenziale per la ripresa e strategico per i territori, ma meno per l'occupazione. È questa la percezione che gli italiani hanno del trasporto aereo e del sistema aeroportuale secondo quanto emerge dall'presentata questa mattina presso la sede della Stampa estera a Roma. "Percezione che, però, – sottolinea Assaeroporti – si discosta dalla realtà, in particolare su due temi: la rilevanza del sistema aeroportuale rispetto all'occupazione e l'impatto ambientale del trasporto aereo". Alla presentazione sono intervenuti ililillae ilNel dettaglio la ricerca ha analizzato la(con lo studio di un campione demoscopico di 4.800 intervistati) e di tre target strategici: fruitori del trasporto aereo, rappresentanti politici e istituzionali, imprenditori e dirigenti d'azienda.Promossi a pieni voti e in larghissima maggioranza, dai fruitori abituali del trasporto aereo, gli aeroporti italiani. E, a conferma di una caratteristica cardine del sistema, l'87% degli intervistati considera l'aereo come il più sicuro fra i mezzi di trasporto.Per gli italiani, inoltre,per il 90%, dopo i 2 anni di emergenza Covid, il sistema aeroportuale è essenziale per la crescita dell'economia, del turismo e dell'occupazione.In generale, il– rileva l'indagine – si tratteggia con i caratteri solidi di un asset strategico, motore fondamentale per la ripresa del Paese. Irrinunciabile, secondo gli italiani, per gli spostamenti sulla media-lunga distanza: 6 intervistati su 10, infatti, tra le variabili che prendono in considerazione nella scelta del mezzo di trasporto, segnalano la rilevanza del "tempo di percorrenza". Al contrario, l'impatto ambientale riveste un ruolo cadetto: appena il 7% degli intervistati lo valuta nella scelta di un mezzo di trasporto.Ma l'indagine fa emergere anche loAd esempio, alla domanda su, in cima alla classifica si colloca il treno, con l'87% di indicazioni; solo il 9% cita il trasporto aereo. Al contrario, secondo ise da un lato i trasporti rappresentano il 24,6% delle emissioni di gas serra nell'UE-27, dall'altro, i "responsabili" delle emissioni di CO2 sono, in primis, il trasporto su strada (71,8%) e la navigazione (14,1%): nella graduatoria dei quattro sistemi di trasporto più inquinanti, l'aviazione è al penultimo posto (13,2%), seguita dal trasporto ferroviario (0,4%). Tuttavia, solo il 13% degli intervistati sostiene che sia necessario ridimensionare il traffico aereo in quanto troppo inquinante.Un ulteriore gap conoscitivo riguarda l', che la maggioranza degli italiani oggi sottostima: appena il 18% individua correttamente l'indotto generato dai transiti aeroportuali, quando invece, a livello nazionale, il settore del trasporto aereo vale il 3,4% del PIL e impiega quasi 750 mila lavoratori, dei quali 200 mila diretti, pari al 3,2% dell'occupazione totale del Paese (Atag/Oxford Economics, 2020). Si stima che per ogni milione di unità trasportate si generino almeno tra i 500 e i 750 nuovi occupati.Ma dall'altra parte molto diffusa appare la consapevolezza dell': il 73% degli italiani, intervistati da Demopolis, riconosce pienamente la capacità dei sistemi aeroportuali di creare un indotto economico irrinunciabile per i territori, una consapevolezza che raggiunge l'80% tra chi esercita un'attività produttiva.Se risulta non pienamente percepito il valore "nazionale" del sistema, viceversa è plebiscitariamente riconosciuto dall'88% degli italiani il ruolo imprescindibile del trasporto aereo per la ripresa dei flussi turistici, già in atto dopo oltre 2 anni di emergenza Covid."Al di là di affermazioni di principio sulla rilevanza del settore, – ha dichiarato– nel nostro Paese c'è una generale sottovalutazione delle ricadute positive che il trasporto aereo e il sistema aeroportuale determinano sullo sviluppo economico e, in particolare, sull'occupazione. E i risultati dell'indagine lo confermano. Come pure è confermata l'eccessiva enfatizzazione dell'impatto ambientale del trasporto aereo anche se, concretamente, nelle scelte di viaggio degli italiani questo giudizio incide in modo molto marginale. Per il sistema aeroportuale cresce, quindi, l'impegno a rendere ancora più forti e incisivi i rapporti con i territori e a proseguire nei consistenti programmi di investimento green, che collocano gli scali italiani ai primi posti a livello europeo nel contrasto al cambiamento climatico. Tale impegno deve tuttavia essere accompagnato da politiche pubbliche più attente all'intero comparto. L'auspicio – conclude Borgomeo – è che, con il Piano Nazionale degli Aeroporti, il nostro settore possa recuperare centralità nel quadro delle politiche dei trasporti"."Nel mondo dell'aviazione civile tutto sta cambiando molto velocemente, sia in volo che a terra – ha commentato–. Di questo si ha una netta percezione, per come le distanze si sono accorciate e per come la qualità degli aeroporti si sta adeguando alle mutate esigenze dei passeggeri. Come ENAC abbiamo avviato quella che definiamo la riconciliazione tra ambiente e trasporto aereo, garantita e supportata dall'innovazione tecnologica che ne favorisce la sintesi. Tenendo conto che accanto all'integrazione intermodale treno-aereo, stiamo sviluppando un'integrazione aria-aria, in vista di una nuova mobilità che ci porterà, tanto per fare un esempio, ad arrivare alla porta di casa scendendo le scale e non salendole, perché arriveremo dal tetto e non dalla strada"."Mi fa piacere – ha affermato– che l'indagine presentata oggi abbia messo in luce che l'aereo sia percepito come il mezzo più sicuro. ENAV sta puntando sull'innovazione e la digitalizzazione per coniugare massimi standard di sicurezza alla sostenibilità. Abbiamo appena approvato il nuovo Piano industriale 2022-2024 e il Piano strategico Future Sky 2031 che porterà una trasformazione digitale dei servizi per la navigazione aerea. Integreremo nuove soluzioni sviluppate per i droni e investiremo in tecnologia sostenibile. Le nostre piattaforme consentono di far volare gli aerei in modo sempre più efficiente e, entro il 2023 attiveremo, inoltre, un nuovo sistema per aumentare l'efficienza dei voli in arrivo su aeroporti congestionati, garantendo circa 28 Kg di CO2 di minori emissioni per singolo aeromobile".