Tesla, Elon Musk choc: licenziare 10% personale

Tesla

(Teleborsa) - Il giovanissimo imprenditore statunitense, padre della big dell'auto sportiva elettrica, torna a sorprendere con affermazioni sin troppo esplicite circa l'esistenza di una crisi economica.In unainviata ai suo dirigenti, con oggetto "in tutto il mondo", Musk aveva affermato di avere unacirca l'andamento dell'economia ed aveva consigliato ai suoi manager di. A fine 2021, Tesla aveva circa 100mila dipendenti nel mondo.Una uscita che segue lodi due giorni fa. "Chiunque desideri svolgere un lavoro a distanza deve essere in ufficio per un minimo (e intendo minimo) di 40 ore settimanali o lasciare Tesla", aveva affermato il suo fondatore.