Volotea introduce pagamento bagaglio a mano in cabina

(Teleborsa) -, Volotea introduce la nuova policy sul bagaglio a mano, che diventa a pagamento. In sostanza, la compagnia aerea spagnola si allinea alla politica tariffaria dei altre low cost.Il pagamento del bagaglio a mano da portare in cabina è stato introdotto da Wizz Air, seguita daedI passeggeri che vorranno portare con sè in cabina anche il trolley (55x40x20) oltre ad una piccola borsa, dovranno acquistare il servizio di imbarco prioritario a partire da 9 euro per persona. I passeggeri che hanno acquistato il biglietto prima dell'8 giugno non dovranno corrispondere alcun costo integrativo.