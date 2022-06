In rosso il comparto materie prime dell'Italia (-1,75%)

settore commodities italiano

settore materie prime dell'Area Euro

FTSE Italia Basic Resources

indice EURO STOXX Basic Resources

Ftse SmallCap

Intek Group

Neodecortech

(Teleborsa) - Si è mosso verso il basso il, dopo un esordio in lieve salita delIlha chiuso a quota 25.623,2 con un ribasso dell'1,75%, rispetto alla chiusura precedente. In lieve salita l'che si ferma a 258, dopo un inizio di seduta a 255.Tra le azioni del, seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento del 2,11%.Sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,56%.