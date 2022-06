Premia Finance passa da Segmento Professionale a EGM

Premia Finance

Banca Finnat

(Teleborsa) - Dopo poco più di un anno dallo sbarco a Piazza Affari passa dall'Euronext Growth Milan - Segmento Professionale, dedicato agli investitori istituzionali e professionali, al mercato Euronext Growth Milan, aperto agli investitori al dettaglio. La società di mediazione creditizia, specializzata nella cessione del quinto, ha ricevuto oggi il via libera da Borsa Italiana e"Il passaggio rappresenta unadella società, come già dichiarato in sede di quotazione, che testimonia il percorso di crescita intrapreso e ne rafforza le ambizioni di sviluppo in un'ottica strategica di medio-lungo periodo", si legge in una nota della società romana.Dal primo giorno di negoziazione sull'Euronext Growth Milan,agirà quale operatore. Nell'ambito della procedura di passaggio al mercato Euronext Growth Milan, Premia Finance è affiancata da Banca Finnat nel ruolo di Euronext Growth Advisor, Thymos Business Consulting opera in qualità di Financial Advisor e Grimaldi Studio Legale quale Legal Advisor.