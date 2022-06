Banche europee, S&P: profitti in aumento già nel 2022 con rialzo tassi

(Teleborsa) - Unporterebbe nel 2022 a unrispetto al 2021, secondo una nuova ricerca di S&P Global Ratings. La survey di S&P sulle disclosure regolamentari di 85 grandi banche europee ha rilevato che l'aumento dei tassi di interesse aumenterebbe il reddito netto da interessi (Net Interest Income, NII) per l'80% delle banche nel campione, con un aumento medio del 12,1% rispetto al 2021. L'agenzia di rating pensa che la BCE si potrebbe muovere con con, con l'obiettivo di raggiungere un tasso obiettivo neutro per i pronti contro termine (repo) di circa l'1,5% entro la fine del 2023: ciò rappresenterebbe un aumento di 150 bp rispetto ai livelli attuali per i pronti contro termine e di 200 bp per il tasso sui depositi."L'entità di questo impatto varia notevolmente, tuttavia. Ledall'aumento dei tassi, seguite da banche spagnole, tedesche, danesi e austriache, mentre le banche francesi e olandesi riportano effetti minori", ha affermato Nicolas Charnay, analista di S&P Global Ratings. "L'effettivo rialzo del margine di interesse dipenderà anche da due fattori chiave che non sono uguali in tutta Europa:ufficiali e la", ha aggiunto Charnay.Dei 10 paesi per i quali il campione comprende più di tre banche, i sistemi bancari britannici e italiani sono quelli che traggono i maggiori benefici, con un(in uno scenario di shock parallelo di +200 bps). Per i sistemi spagnolo, tedesco, danese e austriaco, l'impatto è compreso tra il 10% e il 16%, mentre in Francia e Paesi Bassi sarebbe inferiore al 10%. L'indagine ha anche mostrato che tassi di interesse più elevati porterebbero a un(Economic Value of Equity) per la maggior parte delle banche (76%).L'attuale contesto diporterà probabilmente a unper le banche. Tuttavia, con uno scenario economico di base che prevede una normalizzazione dell'inflazione nel 2023 e un aumento limitato della disoccupazione, S&P stima che l'aumento dei tassi di interesse fornirà, in generale, una spinta agli utili delle banche europee nel 2022 e nel 2023.L'agenzia di rating rimane comunque cauta nelle comparazioni con le principali banche di altre regioni del globo. "Anche con una maggiore redditività ciclica, molte banche europee copriranno a malapena il costo del capitale a meno che non forniscano un", si legge nello studio.