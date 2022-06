Campbell Soup aumenta stime ricavi per solida domanda e aumento prezzi

Campbell Soup

(Teleborsa) -, storica azienda conserviera statunitense famosa per le sue zuppe, ha registratoin aumento del 7% rispetto all'anno precedente, a 2,13 miliardi di dollari, nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2022 (terminato il 1 maggio 2022). Lesono salite del 9%. Prezzi guidati dall'inflazione e abbuoni di vendita hanno avuto un impatto pari al +11%, rispetto a diminuzioni di volume compensati del -3%. Ilè aumentato di 90 punti base al 31,5% a causa di azioni sui prezzi guidate dall'inflazione, miglioramenti della produttività della catena di approvvigionamento e iniziative di risparmio sui costi.L'attribuibile alla società è salito a 188 milioni di dollari, o 62 centesimi per azione, da 160 milioni di dollari, o 52 centesimi per azione, un anno prima. L'è aumentato del 37% a 0,70 dollari. Il mercato, secondo dati di Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 0,61 dollari su vendite per 2,05 miliardi di dollari."Come previsto, nel trimestrecon una crescita delle vendite, trainata dalla domanda sostenuta dei consumatori per i nostri marchi e un'offerta notevolmente migliorata - ha commentato il- La nostra catena di approvvigionamento migliorata, insieme all'azione sui prezzi, ha iniziato a mitigare la pressione sui margini che abbiamo subito negli ultimi 12 mesi"."Sebbene l'ambiente operativo rimanga difficile e continuiamo ad aspettarci un'inflazione significativa, stiamoper l'intero anno fiscale 2022 e riaffermando la nostra precedente guida sull'EBIT rettificato e sull'EPS rettificato", ha aggiunto. La società prevede ora un aumento delle vendite nette organiche dell'anno fiscale 2022 tra l'1% e il 2%, rispetto alla sua precedente stima di un range compreso tra -1% e +1%.