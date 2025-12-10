Milano 10:09
43.347 -0,52%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 10:09
9.653 +0,12%
Francoforte 10:08
24.073 -0,37%

Prezzi consumo Cina (YoY) in novembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Prezzi consumo Cina (YoY) in novembre
Cina, Prezzi consumo in novembre su base annuale (YoY) +0,7%, in aumento rispetto al precedente +0,2% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: Free-Photos)
Condividi
```