Milano
10:17
43.124
-0,22%
Nasdaq
26-nov
25.237
0,00%
Dow Jones
26-nov
47.427
0,00%
Londra
10:17
9.702
+0,09%
Francoforte
10:17
23.727
-0,17%
Venerdì 28 Novembre 2025, ore 10.34
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Spagna, Prezzi consumo (YoY) in novembre
Spagna, Prezzi consumo (YoY) in novembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
28 novembre 2025 - 09.20
Spagna,
Prezzi consumo in novembre su base annuale (YoY) +3%
, in calo rispetto al precedente +3,1% (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
Leggi anche
Prezzi consumo Spagna (YoY) in ottobre
Prezzi consumo Spagna (YoY) in ottobre
Spagna, Prezzi consumo (MoM) in novembre
Giappone, Prezzi consumo (YoY) in ottobre
Altre notizie
Francia, Prezzi consumo (YoY) in ottobre
Prezzi consumo Italia (YoY) in ottobre
Prezzi consumo Germania (YoY) in ottobre
Italia, Prezzi consumo (YoY) in ottobre
Appuntamenti macroeconomici del 28 novembre 2025
Unione Europea, Prezzi consumo (YoY) in ottobre
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto