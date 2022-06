Farmacosmo acquista azioni proprie

Farmacosmo

Farmacosmo

(Teleborsa) -, in relazione al programma di acquisto di azioni proprie, il cui avvio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 22 aprile 2022, in esecuzione di quanto deliberato dall’Assemblea Ordinaria della Società del 2 marzo 2022, ha comunicato di aver, tra il 30 maggio e il 3 giugno 2022 (estremi inclusi), complessive, pari allo 0,08% del capitale sociale per unpari aA seguito degli acquisti di cui sopra, al 3 giugno, la Società detiene direttamente 159.247 azioni proprie, pari allo 0,42% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, chiusura negativa per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 3,15%.