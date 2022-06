PagoPA, Corte dei Conti approva gestione 2020

(Teleborsa) - Lala relazione sulla, la controllata totalitaria del MEF costituita nel 2019, per promuovere la digitalizzazione e lo sviluppo di infrastrutture e soluzioni tecnologiche avanzate fra 23.000 enti pubblici interessati.L’esercizio 2020 si è chiuso con un, in aumento di 15.780 sul 2019 (19.400 euro). Il valore dellaha raggiunto quotaed isono saliti adi euro. La differenza è pari a 248.225 euro, anche in questo caso in aumento rispetto al 2019 (32.740 euro). Ilè pari adi euro.Passano da 4,25 a, con un incremento di 10,17 milioni, soprattutto in virtù dell'arrivo della prima tranche della linea di credito della BEI (5,5 milioni), dell’incasso di crediti verso i prestatori di servizi di pagamento (8,5 milioni) e dei fondi trasferiti dall’Agenzia per l’Italia Digitale (2 milioni di cui uno da restituire alla Presidenza del Consiglio).Nel 2020 e 2021, la società ha accresciuto le sue attività grazie all'ed alla gestione deiper certificare la vaccinazione contro il Covid-19.Nel 2020, il compenso dell’amministratore unico è stato di 120.000 euro, quello del collegio sindacale pari a 12.000 euro per il Presidente e a 8.000 per ciascuno degli altri componenti effettivi. Ammontano a 5.250 euro i compensi per la società di revisione legale. Il personale in servizio è di 70 unità (di cui 2 in distacco), e il costo complessivo, in aumento, raggiunge quota 4,38 milioni di euro.