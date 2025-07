Eventi e scadenze dell'8 luglio 2025

Martedì 08/07/2025

(Teleborsa) -- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Riunione informale dei ministri dell'Occupazione- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e conferenza stampa- Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita- Pubblica l'outlook sull'energia- Bruxelles - Riunione ECOFIN. Partecipano il ministro Giancarlo Giorgetti e il Vicepresidente della Banca centrale europea, Luis de Guindos- Giappone - Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sarà a Tokyo in mattinata e a Osaka all'EXPO, dove visiterà il padiglione ITALIA, oltre a quelli altri Paesi. Alle ore 16.00 parteciperà all'Evento "ITALIA E GIAPPONE: UN PONTE TRA L'EUROPA E L'ASIA PER LA MOBILITÀ DEL FUTURO" presso il Padiglione Italia09:30 -- Montecitorio - Indirizzo di saluto Presidente della Camera dei Deputai, Lorenzo Fontana, al convegno "Democrazia e parlamentarismo nell'area del Mediterraneo"09:30 -- Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede la riunione a oltranza con i rappresentanti di tutte le Amministrazioni, centrali e locali della Puglia, chiamate a sottoscrivere l'accordo di programma interistituzionale relativo al piano di decarbonizzazione dello stabilimento siderurgico dell'Ex Ilva di Taranto09:30 -- Milano, Auditorium Sole 24 Ore - Seconda edizione del Summit de Il Sole 24 Ore dedicato ai pagamenti digitali e punto di riferimento per istituzioni, imprese e operatori del settore, con un programma che affronta i grandi temi dell'attualità: intelligenza artificiale, sicurezza, nuove tecnologie e tutela del consumatore10:00 -- Piazza di Monte Citorio, Roma - Conferenza stampa per la presentazione dell'indagine di Facile.it e Consumerismo. Interverranno Maurizio Pescarini (AD Facile.it), Andrea Polo (Direttore comunicazione Facile.it), Gianluca Castelnuovo (Psicologo comportamentale Università Cattolica di Milano) e Luigi Gabriele (Presidente Consumerismo No Profit)10:00 -- Centro Congressi Fondazione Cariplo, Milano - Convegno annuale della Fondazione Altagamma sull'evoluzione del consumatore e del retail nel comparto luxury. Interverranno, tra gli altri, Matteo Lunelli (Presidente Altagamma), Luca Lisandroni(CEO Brunello Cucinelli) e Nicolas Luchsinger (CEO Buccellati)10:00 -- Aula Turina dell'Edificio Montezemolo, Roma - Dopo i saluti del Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, del Procuratore generale Pio Silvestri e del Vicepresidente del Consiglio di Presidenza, Vito Mormando, seguiranno gli interventi di Vito Tenore, Presidente di Sezione della Corte dei conti e docente SNA, Maria Emanuela Bruni, Presidente del Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma e Ugo Montella, Presidente di Sezione della Corte dei conti10:30 -- Evento di presentazione del nuovo piano strategico e di sviluppo dell'azienda, che si terrà presso lo Spazio Rubattino56, a Milano. Il piano sarà presentato dal management di Unieuro e del Gruppo14:30 -- Aula Magna Università Bocconi, Milano - All'assemblea interverranno, tra gli altri, i Ministri Anna Maria Bernini, Francesco Lollobrigida e Adolfo Urso, Roberto Caponi (DG di Confagricoltura), Francesco Billari (Rettore Università Bocconi) e Massimiliano Giansanti (Presidente di Confagricoltura)- Comunicazione Medio-Lungo- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 in prima convocazione10:00 -- Appuntamento: Mid Year Global Outlook 2025 press conference. Bruno Rovelli, Managing Director - Chief Investment Strategist di BlackRock Italia, presenterà lo scenario dei mercati finanziari per il prossimo semestre, focalizzandosi su sfide ed opportunità. La conferenza stampa si terrà presso l'Hotel Indigo Milan