PIL e consumi, Confcommercio rivede stime al rialzo

(Teleborsa) -, con un incremento dellorispetto alla precedente stima. I nuovi dati, forniti dall'ufficio studi della Confederazione e presentati nel corso dell'assemblea annuale, indicano per l'inflazione un valore al. A livello regionale, l'ufficio studi di Confcommercio vede confermata la: tra il 1996 e il 2019 il PIL reale del Mezzogiorno è cresciuto in termini cumulati solo del 3,4%, valore inferiore di quasi cinque volte rispetto alla media nazionale (15,3%) e di quasi otto volte rispetto alla ripartizione più performante, cioè il Nord-Est(23,8%). In valore assoluto, nel 2022 il Pil pro capite al Sud è quasi la metà di quello del Nord:Confcommercio stima un ritorno dei consumi aiLa crescita registrata nel 2021 del 5,4% dei consumi, comprensivi della spesa del turismo estero, spiega l'ufficio studi, ha permesso solo un parziale recupero di quanto perso nel 2020 (-11,5%) e solo nel 2023 si prevede un completo+2,9%). A livello regionale, prosegue l'ufficio studi, si conferma il progressivo spostamento di quote di spesa dal Sud al Nord: tra il 1996 e il 2019, infatti, la crescita dei consumi per abitante nel Meridione (+5%) è risultata molto più contenuta di quella registrata nelle altre aree del Paese (+14,6% Nord-Ovest, +12,3% Nord-Est, +12% Centro). Solo il Molise (+18,9%) e la Basilicata(+18,3%) sono state in grado di crescere a ritmi in linea con il resto del Paese, mentre Regioni di peso, come la Campania (-0,2%) e la Puglia (+2,1%), hanno evidenziato molte difficoltà. In valore assoluto, nel 2022 i consumi pro capite al Sud sono pari a 15.100 euro contro gli oltre 21mila euro del Nord e i 19.800 euro del Centro.prosegue l'ufficio studi di Confcommercio, la variazione cumulata tra il 1996 e il 2019, a fronte di una media nazionale del +6,5%, registra andamenti decisamente brillanti del Nord-Est (+13%) e del Centro (+12,6%) e una contrazione di quasi tre punti nel Mezzogiorno(-2,7%), "maglia nera" per Calabria (-8,5%) e Campania (-5,8%). A livello nazionale, nel 2020 la contrazione degli occupati ha sfiorato i 2,5 milioni di unità e la crescita attesa di circa 2 milioni di unità, nel biennio 2021-22, non consentirà di recuperare i livelli occupazionali del 2019. A livello regionale, tra il 2019 e il 2022, il Nord e il Centro registrano una flessione cumulata di oltre il 2%, in controtendenza ildel mercato del lavoro anche grazie alla ripresa dei flussi turistici.nonostante una ripresa nel corso del 2021 (+6,5%), vede confermato il trend di riduzione, con l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali che resta inferiore ai livelli del 2019 (+6,9%). . Il Nord-Est è l'area con il più basso tasso di natalità (+5,9%), mentre il Nord-Ovest, trainato dalla Lombardia, è quella più dinamica (+6,8%).Quanto al calo demograficoa". Spiega Confcommercio -: nel 2022 la popolazione italiana si è ridotta di 824 mila unità rispetto al 2019, di cui il 60% concentrato nelMolise, Calabria e Basilicata le Regioni con i maggiori cali percentuali); tra il 1996 e il 2019 la popolazione del Nord è cresciuta del 9,3%, quella del Sud si è ridotta del 2%.