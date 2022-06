Zona Euro, Eurostat rivede al rialzo crescita primo trimestre

(Teleborsa) -nel 1° trimestre del 2022. Secondo l', il PIL è risultato in aumento dello 0,6% rispetto al trimestre precedente, rispetto al +0,3% della stima precedente e del consensus. Nel trimestre precedente invece si era registrata una salita del PIL dello 0,3%.invece la variazione si attesta a +5,4%, anche in questo caso al di sopra la stima preliminare (+5,1%) e delle attese degli analisti. Il dato si confronta con il +5,1% del trimestre precedente.l'economia ha registrato una crescita dello 0,7% congiunturale, mentre rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente si è registrato un aumento del 5,6%.Eurostat, parallelamente, ha pubblicato anche unnel 1° trimestre, che ha fatto segnare un aumento dello 0,6% in Eurozona e dello 0,5% nell'intera UE.